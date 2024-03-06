«Этот день приближался как мог»: обнищавший в Европе Семен Трескунов взмолился о помощи

Актер Семен Трескунов, который уже довольно давно предпочел покинуть Россию, признался, что находится в поисках работы. Причем ему теперь не важно, в какой сфере. Главное, чтобы он «мог существовать и дальше».

В личном блоге звезда сериала «Ивановы-Ивановы» опубликовал резюме, заявив, что у него нет другого выбора, кроме трудоустройства за границей. По всей видимости, у Семена больше не осталось сбережений, поэтому он решил вновь зарабатывать деньги. На предложения в киноиндустрии, впрочем, он уже не надеется, поэтому предлагает свои услуги в других областях. Он отметил, что готов писать тексты песен, заниматься клипами и рекламой, копирайтингом и многим другим.

«Этот день приближался как мог, дышал в спину, хватал за руки, я вырывался, отбегал, прятался, а он все настигал и настигал — и вот настиг. Я в поисках работы, которая позволила бы мне существовать и дальше», - поделился Трескунов.

Кроме того, готов согласиться актер и на работу, которая не предполагает творческой направленности. Он подчеркнул, что может организовывать людей в команде. При этом, по его словам, огромных гонораров он не ждет. Семен заявил, что готов трудиться в любых условиях, чтобы расти профессионально.

Ранее Семен Трескунов признался, что продал машину.