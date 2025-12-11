Семен Слепаков* снизил цену на выступления из-за низкого спроса на билеты

Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ) снизил цену на выступления из-за низкого спроса на билеты. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Артист Семен Слепаков* вынужден браться за любые выступления, которые ему предлагают по сниженному ценнику, уверяют журналисты. Если раньше он просил за корпоратив 5,6 млн рублей, то сейчас стоимость упала до 4,5 млн рублей.

При этом юморист готов торговаться и сделать дополнительную скидку в 500 тысяч рублей. Выступать Слепаков* согласен по всей Европе и на территории Израиля, гражданином которого он теперь является.

Спрос на концерты артиста пока низкий. Так, на мероприятие в Хайфе, которое состоится уже на следующей неделе, продано меньше половины билетов.

Тур, запланированный по Северной Америке, который пройдет весной, тоже пока продается плохо.

