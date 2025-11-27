Группа t.A.T.u заработает на новогоднем концерте более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Легендарная группа t.A.T.u планирует выступить на январских каникулах с большим концертом в Москве. Звезды выбрали концертный зал Atmosphere, который вмещает около 7000 зрителей.

Цена на билеты колеблются в диапазоне от 3549 рублей за танцпол до 22 049 рублей за VIP-ложу. Журналисты посчитали, что при продаже всех билетов группа может заработать порядка 12 миллионов рублей.

Напомним, сейчас t.A.T.u находится в концертном туре по Мексике.

