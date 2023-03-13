Семен Слепаков пытается уйти от налога при продаже роскошной пятикомнатной квартиры

Известный комик Семен Слепаков, который недавно переехал в Израиль, решил продать пятикомнатную квартиру в Москве через ИП, чтобы сэкономить на налогах. Об этом сообщается на сайте kp.ru со ссылкой на звездного адвоката Андрея Алешкина.

В доме в районе Крымской набережной всего 16 квартир: с одной стороны он соседствует с парком Музеон, с другой – с Якиманкой.

Прежде чем купить такое жилье в 217 квадратных метров, комику пришлось продать три квартиры в столице: однокомнатную, двухкомнатную, а также пятикомнатные апартаменты. После этих продаж Слепаков оплатил налог на доход в размере 19 миллионов.

Отмечается, что на днях у ИП Слепаков появился новый вид деятельности: «покупка и продажа собственного недвижимого имущества». Адвокат Андрей Алешкин рассказал о причинах таких изменений.

«Похоже, артист решил продать квартиру через ИП, чтобы сэкономить на налогах. Так как недвижимостью он владеет менее пяти лет, то по закону обязан уплатить налог с продажи», – сказал Алешкин.

Он добавил, что обычно для россиян эта сумма составляет 13 % с суммы сделки.

«Однако, Слепаков уже потерял налоговое резидентство РФ (это происходит автоматически после 183 дней отсутствия в стране в течение года. - Ред.), поэтому для него налог выше – 30 %. А если продать квартиру через ИП – всего 6 %. Разница огромная. А метод этот, в принципе, легальный и довольно распространенный», – подчеркнул адвокат.

Сообщается, что люксовое жилье артиста уже несколько месяцев как выставлено на продажу. Но покупателей пока нет, хотя за срочную сделку продавец обещает скидку в размере 45 %.

Комик хочет получить за этот лот 3,4 миллиона долларов. При этом отмечается, что жилье не имеет ремонта и даже самой простой отделки.

Подчеркивается, что при обычной продаже Семену пришлось уплатить бы налог от 42 до 78 миллионов рублей. А так как сделка будет через ИП, то сумма налога составит 8,5 - 15,6 миллионов.

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