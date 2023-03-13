Назад дороги нет: почему Вера Брежнева может забыть о продаже особняка в РФ

Вера Брежнева уже больше года не проживает на территории РФ. Поговаривают, знаменитость обосновалась в Италии и пытается построить свою карьеру в странах Европы. Несмотря на то, что певица, в отличие от других эмигрантов, ведет себя более сдержанно в адрес бывших соотечественников, о возвращении в Россию говорить не приходится. Так, совсем недавно появилась информация, гласящая о продаже элитного особняка Брежневой в поселке «Миллениум парк». За свою недвижимость Вера требует 299 миллионов, однако адвокат Игорь Могильный считает: осуществить продажу дома ей будет крайне тяжело. В беседе с порталом «КП» специалист объяснил свою позицию.

По словам юриста, продать особняк без существенных скидок возлюбленной Меладзе вряд ли удастся. Если же сделка и состоится, то Брежневой, уехавшей из РФ, будет нелегко получить деньги.

«Если артисты продадут недвижимость в России, то деньги смогут получить на специальный счет "С". Либо "черным кэшем"», — пояснил Могильный.

При этом для того, чтобы списать денежные средства со счета «С», нужно иметь специальное разрешение, «однако порядок получения такого разрешения не определен — это основной риск».

Ранее риелтор оценил шансы Веры Брежневой на продажу особняка за 299 миллионов рублей. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 73-летний Михаил Боярский назвал имеющиеся бриллианты и замок «бессмыслицей». Артист обосновал свою позицию. Полное высказывание мужчины смотрите здесь.