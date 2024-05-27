Семен Слепаков* обжаловал отказ снять с него статус иностранного агента

Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ) обжаловал отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Артист Семен Слепаков* подал кассационную жалобу в суд с требованием снять с него статус иноагента после того, как ему в этом отказали. В пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции журналистам подтвердили информацию об иске юмориста.

«Второй кассационный суд зарегистрировал кассационную жалобу Слепакова* С. С.» — рассказали там.

Дата первого заседания пока не назначена. Напомним, Семен Слепаков* уехал из России в Израиль в марте 2022 года. В 2023 году Минюст признал его иностранным агентом.

Недавно мы писали о том, что Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП юмориста. Ранее он избавился от имущества в Москве — продал квартиру, расположенную в элитном комплексе Park Residence за 295 миллионов рублей доценту Высшей школы экономики Павлу Толстых.

*признан иноагентом на территории РФ.