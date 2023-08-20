Семен Слепаков* избавился от многомиллионного долга

Российский комик Семен Слепаков* (признан иноагентом в РФ) решил погасить долг перед Федеральной налоговой службой.

Как пишет Telegram-канал «Светский хроник», задолженность составила 26 миллионов рублей. Откуда у Слепакова такая задолженность неизвестно, но предполагается, что она могла накопиться из-за налога на доходы, включая гонорары, продажу недвижимости, доходы за пределами России и другие источники.

Напомним, что в конце 2022 года уже было сообщено, что юморист попал в «черный список» ФНС из-за долга в 19 миллионов рублей. Однако после Нового года Слепаков решил оплатить счет от ФНС, и оставшаяся задолженность составляла всего 728 рублей. А в феврале 2023 года появились новости о том, что комик задолжал налоговой службе еще 232 тысячи рублей, пишет Газета.Ru.

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*признан иноагентом в РФ.