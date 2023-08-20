МакSим провела концерт после скандальной отмены
Певица МакSим выступила на сцене спустя четыре месяца после скандала.
Российская певица МакSим впервые вышла на сцену после скандала, случившегося четыре месяца назад.
Речь идет о том, когда артистка отменила концертный тур. После этого она попала в клинику по лечению алкогольной зависимости, пишет Telegram-канал «Светский хроник».
Выступление МакSим состоялось 19 августа на фестивале «PRO лето», который проходил в рамках Московского урбанистического форума в Лужниках.
Напомним, что в марте певица бросила микрофон со сцены и прервала свое выступление во время концерта в Сочи. Ее менеджер объявил, что артистке потребовалась медицинская помощь. Слушатели отметили, что МакSим хрипела и не дотягивала нот, выглядев рассеянной и усталой.
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