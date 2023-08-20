МакSим провела концерт после скандальной отмены

Российская певица МакSим впервые вышла на сцену после скандала, случившегося четыре месяца назад.

Речь идет о том, когда артистка отменила концертный тур. После этого она попала в клинику по лечению алкогольной зависимости, пишет Telegram-канал «Светский хроник».

Выступление МакSим состоялось 19 августа на фестивале «PRO лето», который проходил в рамках Московского урбанистического форума в Лужниках.

Напомним, что в марте певица бросила микрофон со сцены и прервала свое выступление во время концерта в Сочи. Ее менеджер объявил, что артистке потребовалась медицинская помощь. Слушатели отметили, что МакSим хрипела и не дотягивала нот, выглядев рассеянной и усталой.

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