Редкие семейные кадры: Екатерина Климова вышла в свет с сыном и младшей дочерью

46-летняя актриса Екатерина Климова вышла в свет с сыном и младшей дочерью. В личном блоге артистка поделилась кадрами с торжественного бала, который прошел в школе.

Недавно Екатерина Климова вместе с 16-летним сыном Корнеем и 9-летней дочерью Беллой отправилась на торжественный бал, который ежегодно проходит в Ломоносовской школе. Девочка вместе со знаменитой мамой сопровождала брата на мероприятии. Актриса опубликовала в соцсети видео, на котором показала детей. Корней был в черном костюме и фраке, а Белла надела нежно-розовое платье с многослойным подолом и красивым бантом спереди. Брат помогал сестре дойти до машины, не испачкав наряд.

Дочь артистки с юмором назвала бал не Ломоносовским, а Корнеевским. Екатерина Климова за кадром отметила, что они снова опаздывают.

«Опаздываем, без опозданий мы никто», — ответила Белла.

Также актриса поделилась кадрами с самого бала в школе. В ролике Белла наблюдала за танцующими старшеклассниками, и в какой-то момент присоединилась к ним.

Напомним, у Екатерины Климовой четверо детей. От первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым у актрисы есть 22-летняя дочь Елизавета, окончившая факультет журналистки МГИМО. Пара развелась в 2004 году и тогда же артистка вышла замуж во второй раз за коллегу Игоря Петренко. У пары двое сыновей — 18-летний Матвей, обучающийся в Театральной школе Олега Табакова, и 16-летний Корней. В 2014 году знаменитости развелись, а через год Екатерина Климова вступила в брак с актером Гелой Месхи и развелась с ним в 2019 году. У экс-супругов есть 9-летняя дочь Белла. Младшие дети актрисы еще учатся в школе.

Ранее мы писали о том, что Екатерину Климову засняли на теплоходе с молодым продюсером.