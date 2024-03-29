«Семейный ужин»: звезды «Слова пацана» собрались в ресторане без Кологривого

Актеры из «Слова пацана» устроили «семейный» ужин в ресторане без коллеги Никиты Кологривого. Звезды сериала поделились совместным фото в соцсетях.

Сериал «Слово пацана» вышел в конце 2023 года и стал настоящей сенсацией, а исполнители главных и второстепенных ролей быстро набрали популярность. Разговоры о них не утихают уже несколько месяцев. У многих из них не только прибавилось подписчиков в соцсетях, но и актерская карьера пошла в гору.

На днях почти весь основной актерский состав проекта собрался в ресторане на «семейный ужин», как его назвал исполнитель роли Турбо, Слава Копейкин. Кроме него, увидеться с коллегами пришли: Иван Янковский (Вова Адидас), Елизавета Базыкина (Наташа), Лев Зулькарнаев (Зима), Рузиль Минекаев (Марат) и Леон Кемстач (Пальто) со своей мамой Лаурой и отчимом Антоном Богдановым.

Однако скандальный исполнитель роли Кощея, Никита Кологривый, встречу пропустил. Актер недавно вышел после ареста на семь суток из-за дебоша в ресторане. Напомним, что до этого актер не раз спорно высказывался о своих коллегах.

Ранее мы писали о том, что певица Слава поддержала Кологривого и сравнила звездную болезнь с алкоголизмом. Артистка выступила в защиту актера, который подвергся травле в Сети после устроенного им пьяного дебоша в новосибирском ресторане.