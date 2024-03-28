Певица Слава поддержала Кологривого и сравнила звездную болезнь с алкоголизмом

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, выступила в защиту актера Никиты Кологривого, который подвергся травле в Сети после устроенного им пьяного дебоша в новосибирском ресторане.

Артистка в своем блоге выразила понимание звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и вспомнила подобные ситуации из своей жизни.

«Просто хочу посочувствовать, потому что сама была в этой шкуре. Но не из-за звездной болезни. А из-за истории после пластических операций, когда мне было максимально тяжело и приходилось снимать стресс алкоголем, и сейчас все эти видео остались в Интернете. Ну за то, что я говорила, мне не стыдно», — призналась Слава, добавив, что испытывает смущение и боль за то, в каком виде она делала свои резонансные заявления.

Кроме того, певица сравнила звездную болезнь с алкоголизмом и заверила, что она обязательно у Кологривого пройдет. Слава назвала его «актером от Бога» и заявила, что ей будет жаль, если ему откажут в роли Владимира Жириновского из-за недостойного поведения.

Напомним, Никиту Кологривого отправили под арест на семь суток после дебоша в одном из баров Новосибирска. Актер спровоцировал драку и укусил за ногу девушку-официанта за отказ продолжить с ним знакомство.

Ранее хирург Иван Володченков заявил, что скоро Никита Кологривый сможет играть «только бомжей». Актеру 29 лет, у него наблюдается тяжелый тип строения мягких тканей лица, что делает его более подверженным возрастным изменениям по сравнению с другими.