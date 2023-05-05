«Семейный позор»: влюбленной Наташе Королевой указали на измены Тарзана

Наташа Королева и Тарзан считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже давно вместе, и за это время они успели пережить множество трудностей, в том числе и измену мужчины. Певица сумела простить своего избранника, вот почему в публичном пространстве она регулярно признается ему в любви. Однако последнее ее обращение к супругу спровоцировало множество разговоров в Сети. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

В личном блоге Королева поделилась кадрами с Тарзаном и подписала их: «Наша любовь абрикосовая». После этого на Наташу обрушился шквал критики: пользователи Сети не понимают, как артистка может испытывать нежные чувства к мужчине, который ее предал.

«Столько семейного позора вылили нам в уши. Ужас какой, столько измен, чему радоваться. Изменил один раз, изменит и еще», — высказались подписчики.

К слову, ни Королева, ни ее супруг никак не реагировали на гневные комментарии.

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