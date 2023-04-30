Наташа Королева рассказала, как спасти семью с помощью традиций

Недавние семейные драмы Наташи Королевой и Тарзана, которые практически привели пару к разводу — закончились.

Несмотря на многочисленные измены мужа, Наташе удалось сохранить семью. И вот скоро звездная пара собирается отмечать 22-летие совместной жизни.

Cемейный праздник имеет необычные традиции. В звездной семье этот день называют «День абрикосового варенья».

Корни названия идут из далекого прошлого, а именно — с первого свидания Сергея и Наташи.

«Наши отношения прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Но мы смогли выстоять! Я до сих пор помню наше первое свидание. Это было на съемной квартире Сергея. В этот день на столе у него стояла банка абрикосового варенья: его ему прислала мама.

Он меня этим вареньем угощал. С тех пор мы каждый год празднуем красивый праздник — «День абрикосового варенья», — рассказала певица kp.ru.

На годовщину супруга подарит своему мужу песню «Обниму тебя счастьем». И это не просто песня.

По мнению Наташи Королевой, секретом долгой семейной жизни — являются именно объятия.

«Когда у меня спрашивают: «В чем секрет вашего семейного счастья?», я отвечаю однозначно: «В объятиях». Мы очень часто обнимаемся: это полезно» поделилась Наташа Королева.