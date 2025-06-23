«Семейного тыла теперь нет»: актер Владислав Ветров признался, что его брак с Екатериной Кирчак изжил себя

Актер Владислав Ветров признался, что расстался со своей супругой, коллегой из московского ТЮЗа Екатериной Кирчак. Об этом пишет Экспресс газета.

В беседе с изданием звезда сериала «Отель Элеон» признался, что их с Екатериной брак изжил себя.

«Семейного тыла у меня теперь нет. С семьей у меня всегда было сложно. Как-то не получается, несмотря на все мои упорные попытки», — рассказал Ветров.

Перемены в семейной жизни народного артиста России совпали и с его переходом на новое место работы. Актер напомнил, что покинул «Современник» после 22 лет работы и перешел в театр МХТ имени Чехова по приглашению худрука Константина Хабенского.

При этом 61-лений Владислав Ветров заявил, что не нуждается в жалости по поводу разрыва отношений с супругой. И тут же намекнул, что с личной жизнью у него «как раз все в полном порядке».

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