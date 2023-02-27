Людмила Поргина впервые рассказала, что Инна Чурикова перед смертью делала иголки

Актриса Инна Чурикова в последние годы жизни лечилась у представителей китайской медицины. Об этом рассказала ее подруга Людмила Поргина.

«Она говорила, что делала иголки», - сообщила актриса.

Поргина похвалила китайскую медицину, отметив, что врачи КНР «делают уникальные вещи». Муж актрисы Николай Караченцов когда-то лечился в Китае, находясь там три месяца.

Поргина отметила, что после терапии стало «намного лучше». При этом медики использовали «иголки, икебаны из цветов, а еще сажали пианиста», который призван создать человеку настроение.

Подруга Чуриковой рассказала, что смерть приятельницы стала неожиданностью – она думала, что актриса снова выйдет на сцену.

В последний раз Поргина обратилась к подруге с просьбой о помощи, но та призналась, что плохо чувствует себя. «Я очень слабенькая. У меня нет сил для борьбы», - вспоминает Поргина слова подруги.

В разговоре с mk.ru она отметила, что Чурикова скрывала то, что с ней происходит, а в последнее время на звонки стал отвечать муж. Поргина планировала приехать к подруге после Нового года, но не успела - актриса попала в больницу.

Ранее вдова Николая Караченцова рассказывала, что Чурикова 10 лет строила особняк, в который переехала из маленькой квартиры.