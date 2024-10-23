Семь земельных участков, дом и BMW: суд на Украине конфисковал имущество и песни Таисии Повалий

Суд на Украине вынес решении о конфискации имущества и песен артистки Таисии Повалий. Напомним, с 2022 года исполнительница живет в России.

По данным РБК, суд взыскал в доход государства семь земельных участков, которые расположены в Киевской области. Конфискованы дом площадью 442 квадратных метра и BMW X5, а также права на музыку и тексты девяти песен. Речь идет о хитах «Бусинки любви», «Обниму тебя», «Больше чем близко» и других.

Певица родилась в Киевской области, была депутатом Верховной рады. На родине в отношении нее возбуждены уголовные дела. Сейчас у Повалий российское гражданство.

Ранее певица рассказывала, что купила в России дом в ипотеку. Недвижимость не новая, старые владельцы оставили мебель. Ремонт в доме тоже не обновлялся. Прежде у Повалий не было имущества в России – во время гастролей она останавливалась в съемном жилье.