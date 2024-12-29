Семь спален, пять дворецких и кинотеатр: как Ксения Бородина отдыхает с Николаем Сердюковым на Бали

Ксения Бородина улетела на Бали вместе с женихом Николаем Сердюковым и детьми. В личном блоге телеведущая поделилась кадрами с роскошной виллы. Издание StarHit выяснило подробности отдыха в выбранном знаменитостью месте.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2», ее возлюбленный и две дочери остановились на Бали на огромной вилле, предусмотренной для 14 человек. По данным источника, на территории есть семь спален, три бассейна, тренажерный зал, сауна, кинотеатр и многое другое для комфортабельного отдыха. Из спальной комнаты есть выход на берег Индийского океана, а на территории виллы имеются фонтаны, пруды и арт-объекты. Более того, среди обслуживающего персонала есть пять дворецких, домработница, садовник и личный шеф-повар. Также администрация отеля предоставляет гостям охрану.

Наблюдая за роскошным отдыхом Ксении Бородиной и Николая Сердюкова, подписчики телеведущей сомневаются, что ее жених мог оплатить их путешествие. Ходят слухи, что блогер получает в 30 раз меньше своей избранницы, а после развода остался без квартиры. Многие знаменитости открыто говорят, что Николай Сердюков «не ровня» Ксении Бородиной. В ответ на все подозрения о финансовом положении жениха бывшая ведущая «Дома-2» заявляла, что он «хорошо зарабатывает», а сама она никогда не содержала мужчин.

Напомним, Ксения Бородина рассекретила роман с Николаем Сердюковым этим летом. Недавно телеведущая сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца на экскурсии по Эрмитажу в Санкт-Петербурге. Блогер преподнес знаменитости кольцо с желтым бриллиантом в форме сердца. Однако и здесь многие усомнились, что он мог купить столь дорогое украшение, и решили, что помолвка является постановочной.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина отказалась от отдыха на Мальдивах после помолвки с Николаем Сердюковым. Телеведущая заявила, что они «не могут себе такое позволить».