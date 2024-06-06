Певица Сати Казанова официально сменила фамилию. Поклонники и раньше догадывались, что артистка после свадьбы с Стефано Тиоццо поменяла документы, но теперь появились подтверждения.

Как выяснил сайт Kp.ru, Сати теперь не Казанова, а Тиоццо. Об этом стало известно благодаря скандалу, в который попала вокалистка. СМИ опубликовали новости, что она потребовала вернуть деньги за несостоявшийся из-за трагедии в «Крокусе» концерт. После этого певица вышла на связь и заявила, что эти сообщения порочат ее имя. Также она назвала их ложью.

Сати утверждает, что она лично отменила выступление. И, по договору, подрядчик должен был вернуть деньги за аренду помещения, но не сделал этого. Поэтому команда артистки обратилась в суд. Журналисты захотели узнать подробности в картотеке дела и заметили, что везде Сати указана с фамилией супруга.

Напомним, что Сати счастлива в браке с фотографом Стефано Тиоццо. Они поженились в Москве, а после отпраздновали четыре свадьбы в разных местах. Одно из торжеств состоялось на Родине мужчины в Италии.

Ранее Сати Казанова призналась, что мать на считала ее красивой.