«Добро пожаловать в семью»: Мария Погребняк раскрыла пол и имя новорожденного ребенка

35-летняя блогер Мария Погребняк, которая на днях в четвертый раз стала мамой, раскрыла пол новорожденного ребенка. В своем Telegram-канале бизнесвумен поделилась кадрами с выписки и сообщила, что у нее родился сын.

В личном блоге знаменитость опубликовала видео с выписки из роддома. На кадрах Мария Погребняк предстала в черном облегающем платье, дополнив образ черными туфлями на каблуках. Бизнесвумен сделала яркий макияж и распустила волосы. Поздравить блогера пришли самые близкие, в том числе супруг, бизнесмен Игорь Головинский, и трое сыновей от первого брака.

Мария Погребняк также снялась вместе с малышом и раскрыла его пол и имя. Бизнесвумен заявила, что у нее и мужа родился сын, которого, как и планировалось заранее, назвали Владимиром.

«Мать дракона. Владимир, добро пожаловать в семью», — написала Мария Погребняк.

Напомним, 5 сентября бизнесвумен снова стала мамой. Для Марии Погребняк этот ребенок стал уже четвертым, в отличие от ее супруга, который впервые стал отцом. Блогер вышла на связь в соцсети и поделилась эмоциями после родов и опубликовала первые кадры с малышом и мужем.

«Дорогие мои, я так счастлива, что просто не нахожу подходящих слов, чтобы передать все свои эмоции! Я родила. Это был незабываемый день, который останется в моей памяти навсегда. Все прошло так, как мы планировали с нашим крохой!» — рассказала знаменитость.

У Марии Погребняк уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк вышла замуж за неделю до родов.