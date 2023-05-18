«Сели и снимали снизу»: Аллу Пугачеву разозлили немецкие журналисты

Композитор Александр Зацепин вспомнил связанный с певицей Аллой Пугачевой случай. Однажды артистку разозлило, что немецкие журналисты снимали ее снизу, но Примадонна нашла оригинальный выход.

«Помню случай, когда ее приехали снимать немецкие журналисты. Сели на корточки и снимали снизу. Вижу, что Алле это мешает, и она злится. Но вместо того, чтобы прогнать журналистов, она сама села на корточки, и получилось здорово», - рассказал Зацепин Мосленте.

Отвечая на вопрос, в чем феномен певицы, он сказал, что у артистки получалось находить «самую верную» интерпретацию песен, а также придумывать под композицию сценический образ. Пугачева вела себя свободно и раскованно, что «было в диковинку» для эстрады в СССР.

Зацепин признался, что был влюблен в нее, как в певицу. Его любимые песни в исполнении Пугачевой – «Куда уходит детство?» и «До свидания, лето».

Ранее мы писали о том, как Примадонна помогла юмористке Елене Воробей. Они встретились в кулуарах БКЗ «Октябрьский»: так зародилось общение, и у Воробей, по ее собственному признанию, появился «блат».