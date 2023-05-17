Алла Пугачева помогла Елене Воробей

Юмористка Елена Воробей рассказала о помощи певицы Аллы Пугачевой. Благодаря Примадонне она продвинулась по карьерной лестнице.

Свою историю становления Воробей рассказала в передаче RTVI «Легенда». Воробей сообщила, что перед встречей с Пугачевой ей снились соответствующие сны. Потом она узнала о приезде певицы в Санкт-Петербург и решила, что там должна подойти к ней с просьбой.

Воробей проникла в БКЗ «Октябрьский», ждала Пугачеву в кулуарах и боялась, что выгонит охрана. Увидев Примадонну, она что-то «промурлыкала» и извинилась. Пугачева же знала о юмористке и безошибочно выговорила ее сложную фамилию Лебенбаум.

Описывая встречу, Воробей заявила, что «подкатила к Алле Борисовне на полусогнутых». Певица предложила «быстро пообщаться» по пути в зал.

«Пока мы шли, я сказала ей о своем желании заняться эстрадой, уточнив, что я вообще театральная артистка», - поделилась подробностями разговора Воробей. Пугачева предложила показать ей песни.

«Зародилось какое-то общение, появился «блат», - вспоминает Воробей ту встречу.

После кулуарного общения с певицей Воробей попала на «Рождественские встречи». Для ее выступления Пугачева выбрала юмористическую песню.

Сейчас Воробей благодарит свою протеже за оказанную помощь. Именно благодаря ей она добилась высот в карьере.

Пугачева говорила Воробей, что «актрис с таким ампула очень мало». «Ты трагикомическая», - отмечала Примадонна.

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