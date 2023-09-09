Мария Погребняк после развода нашла обеспеченного мужчину

35-летняя продюсер и блогер Мария Погребняк подала на развод в июле 2023 года после того, как 17 лет была женой футболиста Павла Погребняка. Знаменитость была замечена с новым возлюбленным — бизнесменом Игорем Головинским. Пара нежно обнималась на дне рождении подруги.

Оказалось, что новому партнеру Марии 35 лет. Что касается финансового составляющего, то мужчина, вероятно, очень обеспеченный. После официального развода Мария и Игорь отправились в Италию.

Возлюбленный Погребняк забронировал для них номер в роскошном пятизвездочном отеле на побережье Амальфи с видом на Тирренское море. Это место пользуется популярностью среди знаменитостей, таких как Тина Тернер, Джулия Робертс и Лайза Миннели.

Отметим, что стоимость такого номера на три ночи составляет 800 тысяч рублей. Это примерно 266 тысяч в день, пишет PROZVEZD.

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