«Секс-терапия для меня»: раздевшаяся перед камерой Наталья Штурм объяснила свой поступок

На днях 56-летняя певица Наталья Штурм поделилась с поклонниками весьма провокационным контентом в Сети. Она опубликовала откровенные фото, на которых продемонстрировала свои интимные места: на одном из кадров она сидела без трусов, а на другом прикрывала грудь лишь взбитыми сливками. Как оказалось, показала снимки аудитории вокалистка не просто так, и у нее для этого была причина.

По признанию Штурм, подобные фотосессии помогают ей снимать стресс. Она называет это своей «секс-терапией». К тому же, как отметила певица, ее фотографии пусть и вызвали неоднозначную реакцию фанатов, но все-таки заставили их отвлечься от своих проблем и негативных мыслей.

«Я так реагирую на все токсичные события. Кто-то уходит в запой, кто-то замыкается в себе, кто-то - истерит. Я же выставляю яркие фото. <…> Практически все мои поклонники благодарят меня за эти снимки. Они понимают, что секс-терапия для меня – лучший выход в стрессовой ситуации», - заявила Наталья в беседе с изданием PROZVEZD.

К слову, несмотря на то, что сама Штурм в подобном контенте не видит ничего плохого, свои снимки она предпочла удалить из Сети. Она объяснила, что не отказывается от них, просто приняла решение пока изъять их из публичного доступа. Однако фото все равно уже успели разлететься по Телеграм-каналам и другим социальным сетям.

Ранее Наталья Штурм рассказала поклонникам, куда пропал ее муж-миллионер.