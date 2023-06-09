«А где Альберт?»: Наталья Штурм впервые за долгое время рассказала о пропавшем муже-миллионере
Певица Наталья Штурм ответила поклонникам, куда пропал ее муж-миллионер Альберт.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Исполнительница песни «Школьный роман» Наталья Штурм знаменита не только своими роскошными внешними данными, но и бурной личной жизнью. Правда, в марте артистка остепенилась и собиралась выйти замуж за миллионера Альберта. Потом она отправилась в путешествие, где показывала себя в статусе жены. В какой-то момент она перестала говорить о новоиспеченном муже.
Поклонники предположили, что певица рассталась с избранником. Во время поездки на остров Сен-Мартен в Карибском море она не публиковала фото с любимым. После возвращения в Москву она тоже не стала его показывать. Многие решили, что дело в конфликте.
Наталью осыпали вопросами о миллионере и его местонахождении. Артистка не стала скрывать правду и ответила интересующимся.
«А где Альберт? Альберт на рыбалке», – рассказала Штурм.
В доказательство своих слов звезда поделилась видео, на котором ее возлюбленный стоял с большой рыбой в руках. Наталья призналась бизнесмену в любви и поздравила с уловом.
Напомним, что Альберт несколько раз делал артистке предложение руки и сердца. В прошлом году он подарил ей коробочку с драгоценным камнем внутри. Штурм ответила, что будет думать. Тогда мужчина обещал преподнести ей кольцо. Осенью он приехал к ней в салон красоты с сюрпризом. Миллионер сдержал обещание и надел на палец любимой роскошный аксессуар.
«Альберт для меня как домашние тапочки», – говорит об избраннике артистка.
Ранее мы писали о том, как тонущую певицу Наталью Штурм вытащили из воды на Карибах в шоковом состоянии.