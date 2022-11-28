Секс-символ бабушек: 66-летний Ефим Шифрин похвастался идеальным телом
Звезда «Аншлага» и «Кривого зеркала» Ефим Шифрин покоряет женщин не только чувством юмора, но и прекрасными физическими данными. 66-летний артист тщательно следит за собой и проводит все свободное время в спортзале. На днях он появился перед подписчиками в тонкой майке на голое тело.
Комик опубликовал в соцсетях видео, на котором показывает свои тренировки. Ефим примерил неоновую маечку, подчеркивающую его цвет кожи и рельеф тела. Поклонницы осыпали мужчину комплиментами и отметили, что с годами он совсем не изменился.
«Просто красавец!», «Вы спите в холодильнике?», «Вот это мускулы!» — пишут в комментариях.
Telegram-канал «НеМалахов»
Напомним, что артист в 40 лет увлекся бодибилдингом. Он активно пропагандирует здоровый образ жизни. В 2006 году звезду наградили дипломом Комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса правительства Москвы.
В одном из интервью Шифрин рассказал, что самый частый вопрос, который интересует журналистов: секрет его молодости и здоровья. «Все боюсь, что нарвутся на меня в ту минуту, когда я гневаюсь», – делился звезда.
А вот поклонников больше интересует, для кого так старается Ефим. В Сети постоянно ходят слухи о личной жизни знаменитости. СМИ пишут, что он был однажды женат, но детей у него нет. Личность экс-супруги звезда не раскрывает.
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