Секс-символ бабушек: 66-летний Ефим Шифрин похвастался идеальным телом

Звезда «Аншлага» и «Кривого зеркала» Ефим Шифрин покоряет женщин не только чувством юмора, но и прекрасными физическими данными. 66-летний артист тщательно следит за собой и проводит все свободное время в спортзале. На днях он появился перед подписчиками в тонкой майке на голое тело.

Комик опубликовал в соцсетях видео, на котором показывает свои тренировки. Ефим примерил неоновую маечку, подчеркивающую его цвет кожи и рельеф тела. Поклонницы осыпали мужчину комплиментами и отметили, что с годами он совсем не изменился.

«Просто красавец!», «Вы спите в холодильнике?», «Вот это мускулы!» — пишут в комментариях.