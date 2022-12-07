«Секс с чужим мужчиной»: Самбурская с размазанной помадой сделала признание

Актриса театра и кино Настасья Самбурская часто жалуется на одиночество. 35-летняя брюнетка говорит, что ей трудно найти достойного спутника жизни. Иногда она бывает очень откровенна с поклонниками. На днях знаменитость призналась, что целовалась и даже занималась более интимными делами с чужим мужчиной!

Настасья опубликовала в соцсетях видео, на котором появилась с размазанной помадой. Артистка заявила, что ей надоело целоваться с чужими мужиками. Правда, это было на съемочной площадке.

«Б***ская работа эта актерская. Сейчас семь дублей приходилось целовать чужого мужика, а хотелось бы своего», – откровенничала звезда.

На следующих кадрах Самбурская рассказала, чем еще занималась с партнером.

«А сейчас мне четыре дубля приходилось имитировать секс с чужим мужчиной. Сами понимаете, хотелось бы не имитировать», – рассмеялась брюнетка.

Поклонники поддержали теледиву и отметили, что ей давно пора оставить карьеру и заняться активными поисками бойфренда. Пока с личной жизнью у нее не складывается. Она была в браке однажды – с коллегой Кириллом Дыцевичем. Молодые люди развелись всего через два месяца после росписи. Позже брюнетка закрутила роман со стоматологом Глебом Пекли, но счастье продлилось недолго.

Недавно Самбурская назвала самую сексуальную часть женского тела.