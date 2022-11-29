«Пучеглазый в папу»: Самбурская с младенцем на руках поделилась личным
Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская недавно удивила публику заявлением, что готова создать полноценную семью и родить ребенка. Раньше актриса старалась не затрагивать эту тему, а многие считали, что она даже была чайлдфри. Все сомнения исчезли после того, как девушку увидели с младенцем на руках!
35-летняя знаменитость поделилась трогательным видео, на котором играет с малышом. Брюнетка нежно берет его на руки и рассуждает о материнстве. Сначала поклонники решили, что у артистки появился ребенок, но потом становится понятно, что это всего лишь кукла.
«Мой сладенький, хороший. Иди на ручки. Ты же в кого такой пучеглазый, в отца. Явно не в мать. Они такие хорошие, сладкие. Ладно, посублимировала и хватит», – говорит на кадрах звезда.
Соцсети Настасьи Самбурской
Пользователи Сети сошлись во мнении, что Настасье очень идет роль матери. Она сама говорила, что уже готова к этому и морально, и физически.
«Мое тело орет: «Роди! Роди уже!» – признавалась она в новом интервью Надежде Стрелец.
Сейчас актриса мечтает встретить достойного мужчину, от которого сможет родить ребенка. Пока с личной жизнью у нее не складывается. Она была в браке однажды – с коллегой Кириллом Дыцевичем. Молодые люди развелись всего через два месяца после росписи. Позже брюнетка закрутила роман со стоматологом Глебом Пекли, но счастье продлилось недолго.
Недавно Самбурская назвала самую сексуальную часть женского тела.