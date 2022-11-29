«Пучеглазый в папу»: Самбурская с младенцем на руках поделилась личным

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская недавно удивила публику заявлением, что готова создать полноценную семью и родить ребенка. Раньше актриса старалась не затрагивать эту тему, а многие считали, что она даже была чайлдфри. Все сомнения исчезли после того, как девушку увидели с младенцем на руках!

35-летняя знаменитость поделилась трогательным видео, на котором играет с малышом. Брюнетка нежно берет его на руки и рассуждает о материнстве. Сначала поклонники решили, что у артистки появился ребенок, но потом становится понятно, что это всего лишь кукла.

«Мой сладенький, хороший. Иди на ручки. Ты же в кого такой пучеглазый, в отца. Явно не в мать. Они такие хорошие, сладкие. Ладно, посублимировала и хватит», – говорит на кадрах звезда.