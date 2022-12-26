«Секс нужен»: футболист Тарасов опубликовал скандальное видео со своей 4-летней дочкой

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов в очередной раз оказался в центре скандала. На днях знаменитость опубликовал в соцсетях видео, на котором разговаривает со своей четырехлетней дочерью о сексе. Спортсмен быстро удалил ролик, но он уже попал в Сеть.

На кадрах мужчина беседует со своей маленькой дочерью Миланой. Папа болеет, а девочка изображает из себя доктора. В какой-то момент звезда начинает задавать ребенку странные вопросы.

«Секс нужен?» — интересуется Дмитрий. Девочка отвечает: «Да, да». Малышка также советует папе «пшикать горлышко».

Тарасов не унимается и продолжает вести неприличный разговор. «Да, горлышко, и секс запиши, пожалуйста», — еще раз говорит мужчина. На следующих кадрах он снова задает тот самый вопрос: «Секс нужен?».

«Да», — вновь отвечает его дочка.

Тогда спортсмен говорит, чтобы она записала рекомендации, а он передаст их маме. После его слов видео прекращается. Знаменитость поделился роликом в личном микроблоге и оставил подпись: «Врач прописал». Внизу он отметил аккаунт своей жены Анастасии Костенко.

Чуть позже футболист удалил ролик, но журналисты успели сохранить его. Видео было опубликовано в различных популярных телеграм-каналах. После огласки Дмитрий записал еще одно видео, на котором его дочь говорит, что «папа неудачно пошутил». Костенко пока не говорит, что думает по поводу этой ситуации.

Ранее мы писали о том, как в Сети высмеяли роскошную жизнь Тарасова и Костенко. Поклонники заметили, что в звездном особняке постоянно бардак.