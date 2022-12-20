Одежда от Бузовой и свалка в особняке: в Сети высмеяли роскошную жизнь Тарасова и Костенко

Многодетные родители Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов активно ведут социальные сети, в которых показывают всю свою жизнь. Супруги стараются демонстрировать свое благополучие и то, что они ни в чем не нуждаются, однако не все пользователи в Сети верят, что у них все так прекрасно.

Поклонники критикуют звездную пару за много моментов. В первую очередь за излишнюю откровенность. Недавно они выставили на всеобщее обозрения свою интимную жизнь. Костенко в одном белье прижималась к мужу и страстно целовала его на видео. Многих фанатов возмутило такое поведение, ведь, по их мнению, они уже родители, и им не подобает себя так вести.

Также много хейта «прилетает» Костенко за свинство. На многих сторис пользователи замечают, что роскошный особняк футболиста и экс-модели с площадью 1000 квадратных метров постоянно захламлен. В комментариях даже подшучивают над Анастасией, что она любое место способна превратить в свалку. В Сети недоумевают: нежели Дмитрию действительно нравится весь этот бардак?

Но достается не только дому знаменитостей, но и их одежде. В отличии от семьи Джигана и Самойловой, где каждый костюм подобран для определенной фотосессии, чтобы все сочетались, Тарасов и Костенко предпочитают не думать о подобном. Однако такая естественность тоже не нравится поклонникам, тем более, что они замечают состояние их одежды. В Сети подметили, что Дмитрий часто надевает те предметы гардероба, которые носил еще во времена отношений с Ольгой Бузовой. А было это, на минуточку, шесть лет назад.

Правда, самих супругов не сильно волнует критика в свой адрес. За годы совместной жизни они уже привыкли к подобному и стараются просто не замечать хейтеров. И им абсолютно все равно, сколько грязной посуды насчитали в их доме пользователи или какие, по их мнению, наряды они должны носить.

Ранее Анастасия Костенко высказалась по поводу того, хочет ли еще детей от Дмитрия Тарасова.