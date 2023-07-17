«Секретный укол»: Александр Буйнов рассказал, как ему удалось вылечиться от рака

Певец Александр Буйнов рассказал об успешной борьбе с раком предстательной железы. Знаменитость дал интервью ведущему Вячеславу Манучарову, где упомянул про секретный укол. Об этом сообщает aif.ru.

Напомним, что в 2011 году в СМИ писали, что у Буйнова диагностировали рак предстательной железы. Врачи провели музыканту операцию, которая завершилась успешно. По признанию мужчины, сейчас он не думает об этом.

«Наверное, мы его победили. Есть какой-то секретный укол, который я делаю раз в полгода. Сделал – и забыл», – сказал артист.

Также исполнитель заявил, что болезнь изменила его жизнь. По словам Буйнова, у него возникло новое к себе отношение, после того как пришлось полежать несколько недель в палате. К нему приходили гости, приносили напитки и усаживались за столом в прихожей палаты.

Знаменитость добавил, что от врачей всегда исходило добро, поэтому желания проливать слезы у музыканта не возникало.

Телеведущий напомнил Буйнову об ушедших от тяжелой болезни друзьях и близких людях. Манучаров спросил, где взять силы и позитивно идти вперед. Артист ответил, что для этого у верующих людей есть посредник между Богом и человеком – священнослужитель.

Певец подчеркнул, что людей нужно настраивать. Его самого настраивает жена Алена, но чаще артист настраивается самостоятельно. Он заключил, что помочь и настроить может человек, которому доверяют полностью.

Ранее Александр Буйнов рассказал о диалоге с Аллой Пугачевой на похоронах Юдашкина в Москве.