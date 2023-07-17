Ошибка СМИ: известно, что произошло на похоронах Юдашкина между Аллой Пугачевой и ее коллегами

Певец Александр Буйнов рассказал о диалоге с Аллой Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина в Москве. Артист поделился откровением в эфире шоу «Эмпатия Манучи».

В начале мая умер именитый модельер, чьи похороны посетили многие звезды шоу-бизнеса. Не стала исключением и Алла Пугачева, которая впервые за год вернулась в Москву, чтобы проститься с близким другом. Сообщалось, что на похоронах Юдашкина другие артисты не были рады Пугачевой, поэтому они отказались от общения с ней. Буйнов опроверг подобные заявления и отметил, что его 40-летнюю дружбу с певицей ничем не испортить. Вот почему между ним и исполнительницей хита «Арлекино» состоялся откровенный диалог.

Александр заявил: у них с артисткой сохранились теплые отношения. Увидев Аллу Борисовну после долгой разлуки, Буйнов назвал ее сестрой и поинтересовался самочувствием знаменитости.

«Она ответила: «Здорово, брат!». Все это было реально. Слово в слово. Перекинулись еще парой фраз», — цитирует StarHit высказывание Александра.

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