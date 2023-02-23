«Секрет оказался прост»: как Собчак уговорила Богомолова улететь из России вместе

Ведущая и журналистка Ксения Собчак уговорила мужа Константина Богомолова улететь из России вместе. Блогер Лена Миро предположила, как у нее это получилось.

Писательница удивлена, что режиссер согласился полететь в Дубай с ней.

«Кажется, Собчак всё-таки нашла вариант, как отдыхать с мужем. Секрет оказался прост - летим вместе с детьми!» - написала Миро.

Она заметила, что Собчак взяла не только своего сына, но и дочь Богомолова. Миро считает, что странно было бы, если в такой ситуации супруг отказался лететь.

Блогер предупредила ведущую, что не надо часто «дергать мужа» - ему может всё это надоесть, а «терпение – штука не бесконечная».

Ранее Собчак высказалась об отдыхе в Дубае, назвав его «другим уровнем жизни».