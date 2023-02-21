«Другой уровень жизни!»: Ксения Собчак вывезла мужа и детей из России

Ксения Собчак сообщила, что вместе с мужем и двумя детьми улетела из России. Скрывать свое местоположение телеведущая не стала. Они с семьей отправились в Дубай, чтобы провести «детские каникулы». При этом остановиться звездные супруги решили в одном из роскошнейших отелей в ОАЭ, который сразу смог впечатлить артистку.

По признанию Собчак, она почувствовала «другой уровень жизни», как только заселилась на виллу. Она подчеркнула, что они с Константином отправились в это путешествие ради их общего сына Платона и дочери режиссера от Дарьи Мороз Анны, но теперь Ксения уверена, что тоже сможет сполна насладиться отпуском. Артистка пообещала рассказывать все интересное своим подписчикам.

«Вот и начались детские каникулы в наших школах! Прям другой уровень жизни! Дети в полном счастье! Мы тоже. Совсем другое ощущение, чем просто жить в номере, буду рассказывать о впечатлениях от детских каникул», - поделилась Ксения Собчак.

Телеведущая также провела экскурсию по вилле. Она показала бассейн, стилизованный под искусственный водоем, а после прошла в сам дом. В нем несколько спасен, гардеробных и ванных комнат. На момент съемки сын и падчерица Ксении находились в просторной гостиной, в котором располагается большой стол и мягкий уголок. Дети лежали на полу и счастливо махали на камеру.

Ранее Ксения Собчак поделилась архивным фото с отцом в годовщину его смерти.