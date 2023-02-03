«Не трогайте, не целуйте»: страдающий бывший муж Климовой посвятил ей странное послание

Екатерина Климова и Гела Месхи разошлись уже почти четыре года назад. Долгое время актеры были счастливы, и поклонники считали их очень красивой парой. В браке у них даже родилась дочь Белла. Однако союз все-таки распался. Впрочем, как оказалось, артист до сих пор не может забыть экс-супругу.

На своей странице в социальной сети Месхи оставил странное послание для Климовой, которое поклонники интерпретировали по-разному. Одни подумали, что актер сильно скучает по бывшей жене и хочет ее вернуть, а другие, что он просто придался воспоминаниям.

«Не трогайте, не целуйте, не обнимайте… Иначе вам будет больно от меня…» - написал Гела и опубликовал портрет Екатерины.

Отметим, что, по слухам, актер сейчас не свободен. На светских мероприятиях он все чаще появляется в компании высокой блондинки – баскетболистки Анны Соколовой.

А вот Екатерина Климова личную жизнь не афиширует после разрыва с Гелой Месхи. О бывшем супруге актриса упоминает мало, а о причине расставания говорит просто - не сошлись характерами. Напомним, что за плечами звезды кинематографа уже три брака, и ни один не стал для нее полностью счастливым.

Ранее 45-летняя Климова призналась, как чудом избежала пластики носа.