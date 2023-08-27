«Секрет на миллион»: девятилетний актер раскрыл свои гонорары за съемки

Девятилетний актер Максим Иванов стал гостем телепередачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Юный артист рассказал ведущей, сколько зарабатывает на съемках в кино. В частности, он озвучил сумму за участие в одном проекте, передает Газета.Ru.

Шоу, в котором снялся несовершеннолетний актер, оставляет за ним возможность сорвать куш и выиграть миллион рублей за искренние ответы на вопросы телеведущей. Когда Кудрявцева спросила мальчика, сколько он получает за съемки в различных проектах, тот назвал сумму в районе 30 тысяч рублей. В продолжение разговора юный артист рассказал, что ему нравится тратить гонорары на развлечения. Например, Иванов любит посещать аттракционы.

Мальчик, несмотря на все трудности актерской жизни, горит своим делом. Его мечта — сняться в 100 различных проектах. В настоящий момент Максим насобирал внушительное портфолио в 39 картин. И это не считая рекламы. Юного артиста можно увидеть в таких фильмах, например, как «Девушки с Макаровым», «Фандорин. Азазель», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Подольские курсанты» и «Магомаев».

Также Иванов поделился с Кудрявцевой, что отдыхать приходится редко из-за большого количества проектов. Так, последние девять дней мальчик снимался вообще без перерывов. Время оставалось только на еду и сон. Поэтому в актерском ремесле очень важно терпение, резюмировал Максим.

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