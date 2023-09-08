«Сейчас заплачу»: вдова Юдашкина откровенно заговорила о его любви к женщинам

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина посетила показ первой коллекции Дома моды покойного мужа, организованный целиком и полностью дочерью основателя Галиной. Она представила публике подвенечные наряды из архивов. А вскоре ожидается выпуск уже новой линейки, а также участие бренда в Неделе моды в Дубае. Мать наследницы гордится ею и верит, что она сможет достойно продолжать дело отца, который делал все, чтобы сделать женщину красивее.

В беседе с журналистами Первого канала Юдашкина призналась, что кутюрье в принципе сильно любил дам, хотел делать их жизнь лучше при помощи своих нарядов. С этими мыслями он садился создавать одежду, и каждая коллекция была уникальна. Ни разу за свою жизнь он не повторился.

«Валя хотел сделать женщину еще красивее, чем она есть. Всегда! Очень любил женщин в плане того, что хотел для них все делать», - поделилась вдова. Впрочем, больше о покойном муже она говорить не смогла. Призналась: «Сейчас заплачу».

Ранее мы рассказали подробнее, как прошел первый показ Дома моды Юдашкина после его смерти.