«Сейчас я в больнице»: осколки от стекла вошли в руку Алексею Воробьеву

Певец Алексей Воробьев оказался в больнице с осколком стекла в ладони. Он получил травму еще полтора месяца назад и все это время не обращался ко врачам.

Подробности сообщает Газета.Ru.

По словам Воробьева, в ладонь вошел осколок от стакана с водой, который разбился от падения на него картины. Артист думал, что вытащил его, а рана заживет.

«Сейчас я в больнице, и выяснилось, что полтора месяца у меня в ладони осколок стекла», - сообщил певец.

Он назвал ситуацию странной и признался, что переживает.

Ранее Воробьев рассказывал, как прощался со школой и почему тот вечер был для него определяющим. Выпускной проходил в школе Тулы, но не в 11 классе, а в 9-м – после него будущий певец поступил в музыкальное училище.

Незабываемой вечеринки тогда не было, зато Воробьев помнит, как поднялся на сцену, чтобы спеть перед учителями и родителями. Говоря о том эпизоде, артист заявил, что ему «было так круто».