«Раньше пел только в душе»: как выпускной вечер определил карьеру Алексея Воробьева

Наверняка, у каждого из вас есть воспоминания о школьном выпускном вечере – теплые, грустные, светлые, трогательные…Выпускной – это начало новой жизни, наполненной свободой и возможностями. Сайт «Страсти» поговорил с певцом и актером Алексеем Воробьевым о том, как он прощался со школой, и почему этот вечер является для его карьеры определяющим.

Выпускной артиста проходил прямо в школе, в городе Тула. «Я в 11 классе не учился, у меня был выпускной в конце 9 класса, и после этого я поступил в музыкальное училище», - рассказывает Воробьев.

По его словам, какой-то сумасшедшей историей о незабываемой вечеринке ему не удастся поделиться, поскольку таковой у него не было. Однако, на выпускном вечере произошло нечто более важное, чем отвязная тусовка до утра.