«Раньше пел только в душе»: как выпускной вечер определил карьеру Алексея Воробьева
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Наверняка, у каждого из вас есть воспоминания о школьном выпускном вечере – теплые, грустные, светлые, трогательные…Выпускной – это начало новой жизни, наполненной свободой и возможностями. Сайт «Страсти» поговорил с певцом и актером Алексеем Воробьевым о том, как он прощался со школой, и почему этот вечер является для его карьеры определяющим.
Выпускной артиста проходил прямо в школе, в городе Тула. «Я в 11 классе не учился, у меня был выпускной в конце 9 класса, и после этого я поступил в музыкальное училище», - рассказывает Воробьев.
По его словам, какой-то сумасшедшей историей о незабываемой вечеринке ему не удастся поделиться, поскольку таковой у него не было. Однако, на выпускном вечере произошло нечто более важное, чем отвязная тусовка до утра.
Мы всем классом готовили смешные музыкальные номера для наших учителей и родителей, что-то вроде КВН на тему жизни школьников. Именно тогда я впервые поднялся на сцену, чтобы спеть. Я, конечно, и до этого пел, но только когда принимал душ. А тут я вышел на сцену перед учителями и родителями, конечно, дико волнуясь, но я пел, и мне было так круто!
Алексей Воробьев
Певец, актер
Воробьев оканчивал школу уважаемым, подающим большие надежды аккордеонистом, лауреатом множества премий и конкурсов, которому педагоги прочили блестящее консерваторское будущее! И вот в одночасье, в день своего выпускного, вместо этого «я стал просто начинающим певцом, который вдруг понял, что на сцене можно еще и получать невероятное удовольствие, а не просто хорошо делать свое дело», - вспоминает артист.
Тогда-то Воробьев и принял решение поменять все и начать петь профессионально...
«И я хочу пожелать всем, кому предстоит окончить школы и институты, не бояться что-то менять. Выбирайте профессию, которая приносит вам настоящее удовольствие, иначе будете всю жизнь заниматься нелюбимым делом, а это, я уверен, довольно печальная перспектива», - заключил певец.
Ранее Воробьев отметил свое 35-летие. Мы поговорили с артистом о том, испытывал ли он когда-либо кризис среднего возраста, и какие изменения на него обрушились после третьего десятка лет.