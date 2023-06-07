22:30, 07 июня 2023
1 мин.
«Сейчас я счастлив»: Никита Пресняков о своем переезде за границу
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сообщил подписчикам, что счастлив за границей.
Младший внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков пока не устроился за границей — его ожидания по поводу работы не оправдались. Однако несмотря на слухи о неудачных съемках музыкальных клипов, певец опубликовал пост на личной странице, в котором написал: «Я счастлив».
Об этом сообщает Экспресс газета.
Напомним, еще с юности Пресняков мечтал о карьере в США, однако после обучения в штатах Никите так и не удалось закрепиться в западном шоу-бизнесе.
В 2022 году певец отправился в Америку. Позже приехала его жена — Алена Краснова.
Ранее мы писали, как изменилась Алла Пугачева после переезда в Израиль.