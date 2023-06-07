«Сейчас я счастлив»: Никита Пресняков о своем переезде за границу

Младший внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков пока не устроился за границей — его ожидания по поводу работы не оправдались. Однако несмотря на слухи о неудачных съемках музыкальных клипов, певец опубликовал пост на личной странице, в котором написал: «Я счастлив».

Об этом сообщает Экспресс газета.

Напомним, еще с юности Пресняков мечтал о карьере в США, однако после обучения в штатах Никите так и не удалось закрепиться в западном шоу-бизнесе.

В 2022 году певец отправился в Америку. Позже приехала его жена — Алена Краснова.

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