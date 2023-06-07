«Превратилась в хабалище»: певица Алла Пугачева изменилась в худшую сторону после жизни в Израиле

Певица Алла Пугачева, уехавшая из России в Израиль, «превратилась в хабалище». Об изменениях артистки рассказал солист группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов.

Он заявил, что из всех уехавших звезд лишь Бориса Гребенщикова можно считать «действительно интересной» творческой единицей.

Сравнив Пугачеву в 1990-е годы и сейчас, артист пришел к следующему выводу: «.Из небесного создания, которое звало нас куда-то в надмирные сферы, из человека, в чьих песнях была магия и волшебство, она превратилась в хабалище такое».

Он объяснил, почему это произошло с Примадонной, назвав возможную причину изменений. По его мнению, певица «решила, что теперь надо так».

Степанцов охарактеризовал еще одного артиста – музыканта группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ). Он считает, что это «обычный серенький бард».

В целом все уехавшие звезды «полностью заменимые и ненужные», решил исполнитель.

Ранее певица Надежда Бабкина рассказала о странном поведении Пугачевой на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Артистка поздоровалась с ней при встрече, но та никак не отреагировала на приветствие.