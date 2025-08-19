«Сейчас время перемен в моей жизни»: Полина Диброва впервые открыто заговорила о разводе с мужем

Блогерша Полина Диброва впервые открыто заговорила о переменах в жизни после того, как стало известно о ее разводе с мужем Дмитрием. Она призналась, что приняла важные решения, подробности которых пообещала раскрыть позже.

В личном Telegram-канале Полина опубликовала большой пост. В нем она обратилась к своей аудитории и рассказала, что брала вынужденную паузу в общении из-за изменений в жизни. Теперь же она, наконец, готова делиться с людьми подробностями. Она уверена, что ее опыт будет полезен другим.

«Сейчас время перемен в моей жизни. Приняты важные решения, и я покажу здесь почему именно так, а не иначе. Ребят, спасибо за внимание. Мне приятно и важно. Я достаточно открыта и больше всего ценю человеческое общение. За последнее время у меня накопился большой объем мыслей и новостей, которыми я хочу поделиться», - рассказала Диброва.

Также блогерша опубликовала видео с сыном, снятое в поезде. Она отметила, что они едут «в точное направление». Полина заявила, что ей уже очень хочется сообщить общественности, как обстоят дела в ее семье на самом деле.

Напомним, что Полину Диброву подозревают в измене с другом семьи Романом Товстиком. Он сейчас разводится со своей женой Еленой, интересы которой представляет Катя Гордон. По данным юриста, Диброва уже давно живет с любовником и его детьми, которых он забрал у матери.

Ранее Катя Гордон призвала Полину Диброву вернуть детей жене любовника Романа Товстика.