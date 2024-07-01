«Сейчас время других героев»: продюсер резко высказался о документальном фильме про Диану Арбенину

8 июля певице Диане Арбениной исполнится 50 лет, и по этому случаю о ней должен выйти документальный фильм. В беседе с «Абзацем» продюсер, бизнесмен и музыкант Андрей Ковалев заявил, что выступает против выпуска ленты.

Известно, что в последние годы солистка группы «Ночные снайперы» неоднократно попадала в скандальные ситуации, связанные с обстановкой в России и за ее пределами. Андрей Ковалев согласен с тем, что в творчестве Дианы Арбениной «мало патриотизма», поэтому он высказался против документального фильма о ней.

«Многие сейчас выступят против [этого документального фильма], потому что в словах Арбениной мало патриотизма. Я соглашусь с этим мнением. Я помню, что у нее даже концерты отменялись», — заявил продюсер.

По мнению Андрея Ковалева, сейчас «не время» для прославления Дианы Арбениной. Продюсер отметил, что в России есть множество других достойных внимания артистов, о которых «надо снимать фильмы».

«Сейчас время других героев. У нас есть много талантливых музыкантов <…>. Например, группа „Зверобой“ и певец Джанго. Ещё я недавно говорил с нашим потрясающим героем России Ваней Жарским. <…> Вот про кого надо фильмы снимать!» — подчеркнул Андрей Ковалев.

Напомним, Диана Арбенина не поддержала Россию в непростое время. При этом исполнительница хита «Секунду назад» продолжила планировать в стране концерты. Однако в прошлом году было отменено сразу несколько выступлений артистки после возмущения публики.

Ранее сообщалось о том, что Диана Арбенина впервые вышла в свет после массовой отмены концертов в России и информации о проблемах со здоровьем.