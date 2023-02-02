«Сейчас в Боткинской больнице»: Полина Диброва три недели скрывала госпитализацию близкого человека

Жена ведущего Дмитрия Диброва Полина сообщила о несчастье в ее семье. Три недели она молчала о случившемся.

Бабушка Дибровой оказалась на больничной койке.

«Бабуля в больнице третью неделю… Сейчас она в Боткинской больнице», - сообщила модель.

Она уточнила, что за бабушкой наблюдают «лучшие специалисты». Тем не менее внучка «очень переживает».

В комментариях многие пожелали близкому человеку Дибровой выздороветь. В качестве поддержки ей писали: «Полина, твоя бабуля Чудо».

В январе Диброва и сама почувствовала себя плохо. Она всеми силами пыталась поправить здоровье. Диагноз модель не называла.