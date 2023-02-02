15:22, 02 февраля 2023
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«Сейчас в Боткинской больнице»: Полина Диброва три недели скрывала госпитализацию близкого человека
Полина Диброва рассказала о госпитализации бабушки в Боткинскую больницу.
Фото: Freepik.com
Жена ведущего Дмитрия Диброва Полина сообщила о несчастье в ее семье. Три недели она молчала о случившемся.
Бабушка Дибровой оказалась на больничной койке.
«Бабуля в больнице третью неделю… Сейчас она в Боткинской больнице», - сообщила модель.
Она уточнила, что за бабушкой наблюдают «лучшие специалисты». Тем не менее внучка «очень переживает».
В комментариях многие пожелали близкому человеку Дибровой выздороветь. В качестве поддержки ей писали: «Полина, твоя бабуля Чудо».
В январе Диброва и сама почувствовала себя плохо. Она всеми силами пыталась поправить здоровье. Диагноз модель не называла.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги: