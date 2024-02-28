«Сейчас уголовное дело не возбуждено»: что известно о проверках в клинике Хайдарова после смерти пациента

Юрист клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова Кристина Высоцкая уверена, что проверка СК РФ закончится установлением невиновности врачей в смерти продюсера Петра Гаврилова. Она отметила, что на данный момент поводов для беспокойства нет.

В беседе с Kp.ru правозащитница подтвердила, что Следственный комитет действительно проводит проверку медицинского учреждения, так как необходимо выяснить все обстоятельства скоропостижного ухода из жизни пациента.

«Сейчас уголовное дело не возбуждено, но, действительно, проводится доследственная проверка. В данном случае я уверена, что представители СК убедятся и установят, что сотрудники клиники не виновны в смерти данного пациента», - заявила Высоцкая.

Напомним, что Гаврилов скончался во время реабилитации после резекции желудка. Через несколько дней после операции ему стало плохо, у него появились боль в животе, а также проблемы с дыханием. Спустя неделю продюсер умер, и его близкие заподозрили, что врачи во время хирургического вмешательства занесли ему в организм инфекцию. Пока точная причина смерти все еще устанавливается.

Сам Тимур Хайдаров заявил, что операцию проводил не он, а его опытный сотрудник. До этого в его клинике пациенты никогда не умирали.

Ранее Тимур Хайдаров назвал имя врача, который проводил операцию Петру Гаврилову.