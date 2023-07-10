«Сейчас у него нет планов»: директор Валерия Леонтьева ответил на слухи, что певцу прооперировали глаза и ноги

74-летний певец Валерий Леонтьев давно пропал из публичного пространства. Появились слухи, что он оперировал глаза, а затем ноги – с коленями артист мучается давно. Директор исполнителя Борис Чигирев внес некоторую ясность и рассказал о самочувствии музыканта.

Как оказалось, проблемы со здоровьем у Леонтьева не носят масштабный характер. Насчет операций Чигирев заявил, что «это полная чушь», а со здоровьем у певца «все в порядке».

«Никаких операций ни на глаза, ни на колени», - сообщил собеседник сайту Woman.ru.

Также стало известно, что Леонтьев находится в отпуске до осени.

«У него нет в данный момент творческих планов», - заявил Чигирев.

Напомним, Леонтьев давно проживает в США. Ранее он объяснял причину эмиграции. Артист признавался, что за пределами России чувствует себя спокойнее, а главное получает то, чего лишен здесь. Так, в США он может спокойно прогуливаться по улице и ходить на пляж – в России на него бы отреагировали «как на прогуливающегося слона», говорил Леонтьев. На решение уехать также повлияла жена – там она нашла себя, и супруг не мог оставить ее одну в другой стране.