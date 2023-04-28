«Делаю все, чего лишен здесь»: известна причина эмиграции Валерия Леонтьева в США

Валерий Леонтьев уже давно не проживает на территории РФ. Мужчина перебрался в США, начал там собственное дело и окончательно порвал все связи с Россией. Артист не общается с прессой, вот почему о нем давно не было новостей. Журналисты из «Киноафиши» нашли старое интервью певца и установили возможную причину его эмиграции.

Еще 10 лет назад Леонтьев находился на пике свой карьеры, тогда же он и жаловался на повышенное внимание поклонников. По словам музыканта, в России он никогда не мог «спокойно прогуляться». Вот почему в США певец чувствует себя гораздо спокойнее.

«Здесь не выйдешь, реакция будет как на прогуливающегося слона. А там я могу гулять по улицам, могу пойти на пляж. Делаю все, чего лишен здесь», — рассказывал артист изданию «Люди и события».

Кроме того, Валерий говорил: на его пребывание в США повлияла и супруга, которая «там нашла себя». Именно поэтому он не мог оставить свою избранницу одну и стал проводить в другой стране много времени.

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