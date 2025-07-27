«Сейчас сердце разорвется. Давно так не плакала»: уехавшая из РФ Мария Машкова сделала эмоциональное заявление

Уехавшая из России актриса Мария Машкова опубликовала в соцсети эмоциональное послание. Дочь Владимира Машкова призналась, что расплакалась из-за новой песни рок-группы «Би-2».

25 июля у группы «Би-2» состоялся релиз нового трека «Летний гром», который нашел особый отклик в душе Марии Машковой. Актриса не стала скрывать, что не смогла сдержать эмоций при прислушивании композиции.

«У меня сейчас разорвется сердце от одновременного космического соединения боли и любви. <…> Я давно так не плакала… с надеждой!» — заявила Мария Машкова.

Артистка не исключила, что из миллиона просмотров на YouTube, которые набрал клип почти за сутки, 500 тысяч — от нее. По словам Марии Машковой, ее особенно «зацепили» строки: «Это не бомбы, а просто летний гром».

«Ну что ж. Я смирилась с тем, что мой сегодняшний КПД (коэффициент полезного действия) будет равняться нулю. Я просто буду представлять себя с этими парнями на крыше. Потом мы услышим страшный-страшный звук, а они синхронно откроют зонты…» — поделилась дочь Владимира Машкова.

Напомним, в 2023 году участники «Би-2» эмигрировали по разным странам. Так, один из лидеров коллектива Лева* Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник, признан иноагентом на территории РФ) переехал в Испанию и заявил, что больше не будет жить в России. По словам музыканта, происходящее в стране «вызывает только омерзение и брезгливость».

Ранее лидер рок-группы «7Б» Иван Демьян назвал «Би-2» маразматиками после их заявлений о России.

*признан иноагентом на территории РФ