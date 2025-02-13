«Погнались за баблом»: лидер «7Б» объяснил, почему «Би-2» уехали из России

Рок-группа «Би-2», много лет выступавшая на российской сцене, покинула страну с начала спецоперации на Украине. Сначала музыканты не делали каких-либо громких политических заявлений, но в последнее время лидер коллектива Лева* (признан иноагентом на территории РФ) активно высказывается в адрес властей России. Солист «7Б» Иван Демьян рассказал сайту «Страсти», что думает о бывших коллегах по цеху.

Группа «7Б» регулярно пересекалась на различных мероприятиях с уехавшими из России артистами. Но, по словам Демьяна, если «Мумий Тролль» хотя бы не допускают в адрес бывших соотечественников язвительных высказываний, «Би-2» ведут себя глупо.

«Их позиции я был очень удивлен. Я всегда думал, что могло на людей так повлиять? Возможно, они погнались за „баблом“», — предположил лидер коллектива.

Иван назвал Леву* талантливым музыкантом, который сильно сглупил. По словам певца, на «Би-2» в России смотрят как на маразматиков после их заявлений. Однако Демьян уверен, что артисты могут извиниться за свои слова и искренне раскаяться.

«Но я неоднократно говорил в интервью, что никогда не поздно раскаяться за свои слова и поступки», — добавил он.

Фронтмен коллектива рассказал сайту «Страсти», как группе «7Б» удалось стать известной за пару недель, лайфхаках перед выходом на сцену и сотрудничестве с молодыми музыкантами. Полное интервью с артистом можете прочитать по ссылке.

*(признан иноагентом на территории РФ)