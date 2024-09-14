«Сейчас проходит курс химиотерапии»: Анна Калашникова рассказала о страшном диагнозе Сабины Пантус

Анна Калашникова раскрыла диагноз близкого друга.

Актриса заявила, что Сабина Пантус сейчас нуждается в моральной и финансовой поддержке, так как она борется со страшным недугом.

В январе этого года телеведущая столкнулась с осложнениями после коронавируса, из-за которых она долгое время не могла вылечить горло. Однако, как показали результаты анализов, у Сабины выявили новообразование в правой миндалине, из-за чего диагностировали третью стадию рака. Пантус призналась, что теперь жизнь кардинально изменилась и что она будто больше не может контролировать свой организм.

Анна поделилась, что ей искренне жаль свою знакомую. Но, несмотря на все трудности, через которые придется пройти Пантус, Калашникова верит в ее борьбу и выздоровление. Также актриса сообщила, что будет помогать подруге любыми возможными способами, призвала всех последовать примеру и поступить также.

«На шоу у нас порой были напряженные моменты с Сабиной, но когда мы с ней встречаемся вне съемок, хорошо общаемся. Она хороший человек и очень красивая девушка. Сабина сейчас очень нуждается в поддержке поклонников, ей диагностировали рак, третью стадию. Она узнала о болезни в середине августа. Сейчас проходит курс химиотерапии. Сабина — сильная личность, я уверена, что она победит болезнь», — сообщила Калашникова в беседе с изданием Kp.ru.

Также Анна подчеркнула, что ее примирение с Прохором Шаляпиным должно обрадовать Сабину, потому что она всегда возмущалась из-за конфликтов и поддерживала друга.

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