«Я ее намечтала»: Анна Калашникова купила трехсотметровую квартиру в Москве за 250 млн рублей

Модель и певица Анна Калашникова приобрела квартиру в элитном ЖК Москвы. Стоимость недвижимости составила 250 млн рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, площадь жилья – 298,9 квадратных метра. В квартире пять комнат, она находится на 33 этаже 35-этажного дома.

Певец Прохор Шаляпин побывал в гостях у Анны и спросил, как она купила трехсотметровую квартиру в жилом комплексе бизнес-класса и «шикарном районе Москвы».

«Как сейчас модно говорить, я ее намечтала, долго отпускала шары в небо…», - поделилась Анна.

На это Прохор пошутил, что «и 300 метров в шикарном комплексе намолила себе Анна Калашникова».

«Куда нам простым людям до такой красоты. Я в восторге от видов. У Ани видовая квартира… Это один из самых первых жилых комплексов бизнес-класса в Москве. Мы в шоке, как она пела и напела», - поделился он.

Ранее Шаляпин заявил о нехватке денег для строительства дома.